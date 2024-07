constructeur

En tant que constructeur de piscine dans le 66 et en Corrèze nous faisons profiter des joies de la baignade dans votre piscine. Grace à un Kit facile à installer en un week-end, sans demande de permis de construire ni de demande de déclaration de travaux. Nous vous conseillons d’installer votre piscine à proximité immédiate d'un point d'eau pour son remplissage à l’aide d’un tuyau d'arrosage et d'une prise électrique extérieure pour le branchement du système de filtration. Elle doit également être placée de manière à se trouver en plein soleil les trois quarts de la journée, du printemps à l'automne. Enfin, la loi impose de laisser une distance de 3 m entre les limites du jardin et la piscine. A nous de participer aux débats de Corrèze !